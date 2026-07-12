تايلاند.. حريق ضخم في مدينة بانكوك ومقتل 29 شخصا

اندلع حريق في منطقة تشومفون بمدينة بانكوك في تايلاند، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا.

وبحسب تقارير إعلامية فقد تمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من التعرف على هويات 25 من الضحايا، بينهم 17 امرأة و8 رجال، فيما لا تزال عمليات تحديد هوية بقية الضحايا مستمرة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل 8 وإصابة عشرة آخرين؛ إثر اصطدام شاحنة يقودها طفل بموكب يضم رهبان بوذيين في البلاد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع عندما كانت مجموعة من الأشخاص تسير على جانب أحد الطرق في إقليم "موكداهان" الواقع شمال شرقي البلاد.

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت باستدعاء والدي الطفل البالغ من العمر 11 عاما من أجل المضي قدما في الإجراءات القانونية.. موضحة أن الطفل قام بأخذ الشاحنة بدون إذن قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بالأشخاص.

وقد تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.