برلماني: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد متانة الشراكة المصرية الإماراتية ويعزز التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ويؤكد أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل أحد أهم نماذج التعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة ووحدة الرؤية والمصير.

العلاقات المصرية الإماراتية

وقال لاوندي، إن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، بفضل الإرادة السياسية الحكيمة للقيادتين، وهو ما انعكس في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأضاف أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، بما يؤكد استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والإمارات تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من رؤية مشتركة تستهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات.

قمة مصر والامارات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المواقف المصرية الإماراتية اتسمت على مدار السنوات الماضية بدرجة عالية من التنسيق والتوافق في القضايا العربية، وهو ما جعل البلدين يمثلان ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وقوة داعمة لاستقرار المنطقة وتعزيز فرص السلام والتنمية.

واختتم لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء الأخوي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يحمل رسائل سياسية مهمة، تؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص القيادتين على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.