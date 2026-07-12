قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. انفجارات متتالية تهز بندر عباس وسيريك
اندلاع حرائق الغابات في أجزاء من السويد بسبب الطقس الجاف
سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية
شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة.. منزل متنقل أم مجرد سيارة؟
آسيا في مرمى النيران.. تداعيات سقوط التفاهمات الأمريكية الإيرانية
معسكر إسبانيا يقترب.. وتطورات بشأن مباراة الأهلي وبرشلونة
سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك
خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026
سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم
في ذروة الحرب.. لماذا يفكك زيلينسكي حكومته الآن؟.. مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني يُجيب
مصطفى شوبير: سعادة والدي كانت مصدر فرح لي.. وأمي صاحبة فضل كبير وحسام حسن منحني الثقة
أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد متانة الشراكة المصرية الإماراتية ويعزز التنسيق لمواجهة تحديات المنطقة

الرئيس السيسي وبن زايد
الرئيس السيسي وبن زايد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ويؤكد أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل أحد أهم نماذج التعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة ووحدة الرؤية والمصير.

العلاقات المصرية الإماراتية 

وقال لاوندي، إن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، بفضل الإرادة السياسية الحكيمة للقيادتين، وهو ما انعكس في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأضاف أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، بما يؤكد استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والإمارات تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من رؤية مشتركة تستهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات.

قمة مصر والامارات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المواقف المصرية الإماراتية اتسمت على مدار السنوات الماضية بدرجة عالية من التنسيق والتوافق في القضايا العربية، وهو ما جعل البلدين يمثلان ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، وقوة داعمة لاستقرار المنطقة وتعزيز فرص السلام والتنمية.

واختتم لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء الأخوي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يحمل رسائل سياسية مهمة، تؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص القيادتين على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

الامارات السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سويسرا

قانون غير مقبول.. مدرب سويسرا يفتح النار على التحكيم في كأس العالم

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

استنيته لآخر لحظة.. مصطفى شوبير يكشف تفاصيل التصدي لركلة جزاء ميسي

امام

حقيقة رحيل إمام عاشور وشوبير.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة

نبيل الكوكي

نبيل الكوكي: منتخب تونس لم يظهر بالشكل المميز في كأس العالم

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد