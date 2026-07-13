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خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

شقق الإيجار التمليكي2026
شقق الإيجار التمليكي2026
رشا عوني
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تستعد وزارة الإسكان لـ طرح شقق الإيجار التمليكي2026 قريباً للفئات المستحقة لهذه الوحدات، حيث يتمكن المتقدم للشقة من تحويلها للتمليك بعد عدة سنوات والانتظام في سداد الايجار، وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، شروط حجز شقق الايجار التمليكي 2026 وقيمة الايجار المتوقعة.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 

ومن المقرر طرح 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار التمليكي، وذلك خلال شهر إلى شهر ونصف.

ويعد المشروع الجديد أحد البدائل الحديثة لأنظمة الإسكان التقليدية، إذ يعتمد على دفع إيجار شهري ثابت مقابل السكن، مع إمكانية تملك الوحدة السكنية بعد فترة زمنية محددة .

شقق كاملة التشطيب

وبحسب ما تم الإعلان عنه رسميا، قإن الوحدات ومساحة شقق الإيجار التمليكي ستكون بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم.

كما يضم طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 نحو 8 آلاف وحدة بالمحافظات، وحوالي 3500 وحدة بالمدن الجديدة.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، شروط حجز شقق الإيجار التمليكي الجديدة والتي تختلف عن حجز فق الإسكان العادية، وهي :

  • ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، إلى جانب إتاحة التقديم لغير المتزوجين.
  • ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المطروح بها الشقق او العاملين بها.
  • عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل
  • عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي
  • عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط وأسعار الإيجار وآليات التقديم والحجز خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية للمشروع.

 

قيمة الإيجار المتوقعة

ومن المتوقع أن تكون قيمة الإيجار ستبلغ 25% من دخل الأسرة، مع اختلاف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقًا للقيمة السوقية بكل مدينة، حيث أكدت مي عبد الحميد  أن المستفيد سيحصل على دعم يضمن تناسب قيمة الإيجار مع دخله.

شرط تمليك شقق الإسكان الجديدة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن البرنامج يتضمن إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التمليك، مع احتساب ما سبق سداده من قيمة الإيجار ضمن ثمن الوحدة، وذلك بشرط الانتظام في سداد القيمة الإيجارية.

الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي بدون مقدم

يستهدف المشروع عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على وحدات سكنية، وتشمل:

  • الشباب غير القادرين على سداد مقدمات الحجز
  • محدودي الدخل
  • متوسطي الدخل
  • الأسر الجديدة والمقبلين على الزواج
  • المواطنين غير المالكين لوحدات سكنية

ومن المتوقع أن تمنح الأولوية في الحجز للشباب والأسر الحديثة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

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