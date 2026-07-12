في ذروة الحرب.. لماذا يفكك زيلينسكي حكومته الآن؟.. مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني يُجيب

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن توقيت إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن السياسة الخارجية الجديدة لأوكرانيا، الهدف منه هو ممارسة ضغط على روسيا من أجل البدء في المحادثات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا كانت قد قالت إنها لا تحتاج إلى هذه المحادثات لإنهاء الحرب، وإنها مستمرة في إلحاق خسائر فادحة بأوكرانيا، ومهاجمة المدن الأوكرانية، وترى أن على هذه المدن أن تستسلم.

وأوضح أن الرئيس زيلينسكي رأى أنه يجب الرد على ذلك أيضًا، وأنه إذا كانت روسيا تعتقد أن أوكرانيا وحدها هي المهتمة بوقف إطلاق النار؛ فهي مخطئة، لأن روسيا أيضًا يجب أن تكون معنية بذلك.

وتابع: "نحن الآن بحاجة إلى تجديد الحكومة وإجراء بعض التغييرات في منظومة صنع القرار داخل أوكرانيا، ومن المحتمل أنه خلال يومين، وتحديدًا يوم الثلاثاء، سيكون هناك رئيس وزراء جديد لأوكرانيا، أو بالأحرى رئيسة وزراء جديدة، كما يُتوقع أيضًا إجراء تغيير في منصب السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، إلى جانب تغييرات أخرى؛ بهدف التجديد والتغيير".

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