رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفصيل عن كشف استطلاع للرأي أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي (JPPI) عن تأييد واسع داخل إسرائيل لفكرة إقرار دستور، في ظل تصاعد الانقسام السياسي وتراجع الثقة بالمؤسسات، إلا أن غالبية الإسرائيليين لا يعرفون ما يُعرف بـ"الدستور المختصر" أو "الدستور المرن" المطروح كصيغة توافقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون وجود دستور للدولة، بينما لا تتجاوز نسبة من يعرفون مفهوم "الدستور المختصر" 8% فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين تأييد الفكرة والإلمام بتفاصيلها.



وحسب الاستطلاع، يرى 79% من الإسرائيليين أن العام الماضي كان سيئًا على المستوى الاجتماعي، فيما أعرب 49% عن تشاؤمهم تجاه المستقبل، في وقت يعتقد فيه 60% أن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في اندلاع حرب أهلية نتيجة الانقسام الداخلي.