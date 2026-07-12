ممدوح جبر: إدمان نتنياهو على الحروب جعل الشارع الإسرائيلي يفكر في تغيير الأيديولوجية السياسية

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصية نرجسية جدًا، وخطيرة في أسلوبها وتكتيكها السياسي والعسكري والأمنية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الأركان الأسبق “جادي أيزنكوت” شخصية مقبولة داخل المجتمع الإسرائيلي، باعتباره رجلًا عسكريًا، وجنرالًا يأتي في وقت فقدت فيه إسرائيل عددًا كبيرًا من الجنرالات، بينما أصبح نتنياهو رجلًا مدنيًا وليس عسكريًا عندما تولى قيادة الحكم.

وأضاف أن إصرار نتنياهو على خوض الحروب، دون تحقيق فوائد عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية واضحة؛ أدى بالفعل إلى أن يبدأ الشارع الإسرائيلي بالتفكير جديًا في تغيير هذا النمط الأيديولوجي والسياسي الذي كرّسه نتنياهو.

وأكد أن إسرائيل تمر بأزمة، بمعنى أنها تواجه استقطابات سياسية واجتماعية غير واضحة المعالم، إضافة إلى ضغوط اقتصادية نتيجة هذه الحروب، من دون وجود تقدير واضح لمسارها على المدى الطويل.

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