قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدة سما رامي: الرئيس السيسي مهد الطريق لذوي الهمم ومنحهم حقوقًا وفرصًا حقيقية
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في البنوك المصرية
بعد الخروج من المونديال.. جدل كبير في البرازيل حول نيمار
تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر ختام الأحد
أول رد من العميد حسام حسن على توتر العلاقة مع النجم العالمي محمد صلاح
حسام حسن يشيد بإمام عاشور : جوكر المنتخب.. واللاعيبة كلها بتحبه
استعدادًا للصيف.. لندن وباريس تعززان نقاط الحدود لتجنب طوابير المسافرين
تايلاند.. حريق ضخم في مدينة بانكوك ومقتل 29 شخصا
موجة الحر تحصد الأرواح في أوروبا.. ألمانيا تسجل أعلى وفيات غرق منذ أكثر من 20 عامًا
حسام حسن: زيكو قمة في الأخلاق وبار بوالدته وشايل البيت
حسام حسن يكشف عن سر اختيار زيكو في قائمة منتخب مصر
ربنا مبيديش لحد حاجة بالصدفة.. حسام حسن يكشف قصة مؤثرة عن زيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممدوح جبر: إدمان نتنياهو على الحروب جعل الشارع الإسرائيلي يفكر في تغيير الأيديولوجية السياسية

نتنياهو
نتنياهو
رنا عبد الرحمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصية نرجسية جدًا، وخطيرة في أسلوبها وتكتيكها السياسي والعسكري والأمنية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الأركان الأسبق “جادي أيزنكوت” شخصية مقبولة داخل المجتمع الإسرائيلي، باعتباره رجلًا عسكريًا، وجنرالًا يأتي في وقت فقدت فيه إسرائيل عددًا كبيرًا من الجنرالات، بينما أصبح نتنياهو رجلًا مدنيًا وليس عسكريًا عندما تولى قيادة الحكم.

وأضاف أن إصرار نتنياهو على خوض الحروب، دون تحقيق فوائد عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية واضحة؛ أدى بالفعل إلى أن يبدأ الشارع الإسرائيلي بالتفكير جديًا في تغيير هذا النمط الأيديولوجي والسياسي الذي كرّسه نتنياهو.

وأكد أن إسرائيل تمر بأزمة، بمعنى أنها تواجه استقطابات سياسية واجتماعية غير واضحة المعالم، إضافة إلى ضغوط اقتصادية نتيجة هذه الحروب، من دون وجود تقدير واضح لمسارها على المدى الطويل.

https://www.youtube.com/shorts/DwN3ou8yZ1Q\

نتنياهو ممدوح جبر اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

فيلم «ضد السينما»

فيلم «ضد السينما» السعودي يواصل رحلته في المهرجانات من كازابلانكا

كتاب توفيق الحكيم.. رحلة الوعي والروح

مكتبة الإسكندرية تستعرض رحلة توفيق الحكيم في ندوة بمعرض الكتاب

المركز القومي للسينما

المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد