حسام حسن يشيد بإمام عاشور : جوكر المنتخب.. واللاعيبة كلها بتحبه

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بإمام عاشور، مؤكدًا أنه أحد أهم العناصر داخل صفوف الفراعنة، سواء بإمكاناته الفنية أو تأثيره الإيجابي داخل المعسكر، وذلك بعد المشوار التاريخي الذي قدمه المنتخب في كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "إمام عاشور شاطر وعنده إمكانيات كبيرة، لكنه كان محتاج يتوجّه. جميل وطيب جدًا وروحه حلوة، وطول الوقت بيهزر لكن بره الشغل، واللاعيبة كلها بتحبه، وعامل جو جميل في المعسكر، الولد ده هايل".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "إمام عاشور هو جوكر الفريق، بقدر أستخدمه في أكتر من مركز، وبيؤدي بشكل مميز في كل الأماكن".

ويأتي حديث حسام حسن عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب عودتهم من البطولة، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف رفع اسم الكرة المصرية عالميًا.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي تحقق في كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد أداء قوي نال إشادة واسعة، ليختتم الفراعنة مشاركة تاريخية تعد الأفضل في تاريخهم بالمونديال.