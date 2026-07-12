مصطفى شوبير: لا توجد خلافات مع الشناوي.. والمنافسة بيننا شريفة

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين محمد الشناوي لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن العلاقة بينهما مميزة وأن المنافسة بينهما داخل الملعب تتسم بالاحترام والروح الرياضية.

وقال شوبير، خلال لقاء له مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الشناوي يُعد من أفضل حراس المرمى في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أنه دائمًا ما يقدم له النصائح والتوجيهات التي تساعده على التطور، وأنه تعلم منه أهمية الاستعداد والجاهزية بشكل كامل في جميع الأوقات.

وأشار حارس المنتخب إلى أن مواجهة إيران في كأس العالم كانت من المباريات الصعبة، خاصة أنها كانت مؤثرة بشكل كبير في ترتيب المجموعة، مؤكدا أن المنتخب الإيراني دخل اللقاء وهو لا يملك بديلًا سوى تحقيق الفوز، مما زاد من صعوبة المباراة وقوة المنافسة.

تحقيق نتيجة إيجابية

وأشار إلى أن التركيز والالتزام بالتعليمات كانا من أهم العوامل لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.