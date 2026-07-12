مصطفى شوبير: هدفنا في كأس العالم كان تجاوز التمثيل المشرف.. وحارس المرمى أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الهجمات

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، سعادته بالإشادة التي تلقاها من الجماهير المصرية بعد المستوى الذي قدمه برفقة زملائه خلال منافسات كأس العالم.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن طموحات المنتخب لم تكن تقتصر على مجرد المشاركة أو الظهور المشرف، بل كان الهدف هو خوض المباريات بقوة والسعي للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وتابع حارس المنتخب أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بشكل كبير على دور حارس المرمى في بناء الهجمات، خاصة من خلال امتلاك القدرة على اللعب بالقدم، وإرسال التمريرات الأمامية الدقيقة لبدء الهجمات بشكل صحيح.

التصدي للكرات

وأشار مصطفى شوبير إلى أن التطور في مركز حراسة المرمى يتطلب امتلاك العديد من المهارات، بجانب التصدي للكرات، ليصبح الحارس شريكًا أساسيًا في الأداء الجماعي للفريق.