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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي
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كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري.

وأكد محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي نطاق حي أول الزقازيق تابع عمرو مصطفي رئيس الحي، بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بمحيط شوارع  ( الحلقة - المحطه)، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي نطاق حي ثان الزقازيق قاد محمد أبو هاشم  رئيس حي ثان حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط ( القومية) ومناطق متفرقة بنطاق الحي، حيث أسفرت الحملة عن إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين وإزالة الاستندات الحديدية و كافة الاشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين بنطاق الحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لفرض سياده القانون على الجميع.

وفي مركز فاقوس تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز ، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات مكبرة  على مدار اليوم لرفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السير بشارع (الدروس - موقف القرين - ونقطة شرطة السوق ) ، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط بالشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشهد مركز بلبيس قيام اللواء أ. ح  أحمد شاكر رئيس المركز حملات لرفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية (بجانبي الطريق بلبيس اولاد سيف /الزقازيق-  من الحصان حتي ميت ربيعه التابعة للوحدة المحليه بكفر ابراهيم العايدى- المعاهدة بكفر ايوب/ ابو حماد) ، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء إدارة المتابعة الميدانية لرفع كافة الإشغالات

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محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
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