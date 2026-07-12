إلهام وجدي تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مشاركتها في مسلسل «غرفة التحقيق» وتترقب عرضه قريبًا (فيديو)

كشفت الفنانة إلهام وجدي، خلال ندوة خاصة مع موقع «صدى البلد»، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل الـ«Micro Drama» الجديد «غرفة التحقيق»، الذي انتهى تصويره مؤخرًا، ومن المقرر عرضه قريبًا، في تجربة درامية مختلفة تعتمد على حلقات قصيرة لا تتجاوز مدة كل منها دقيقتين.

وأوضحت إلهام وجدي أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية محققة في الجرائم، مؤكدة أن الدور يمثل تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لها مقارنة بالأدوار التي قدمتها من قبل، خاصة أن طبيعة الحلقات القصيرة تتطلب أداءً مكثفًا وسريع الإيقاع، من أجل إيصال الفكرة والمشاعر إلى المشاهد خلال وقت محدود.

وأشارت إلى أن مسلسل «غرفة التحقيق» يعتمد على مجموعة من الحالات الإنسانية والقضايا التي تحمل قدرًا كبيرًا من الغموض والتشويق، كما يكشف كواليس غرفة التحقيق من زاوية جديدة، تجمع بين الدراما والتحليل النفسي للشخصيات.

وأضافت أن العمل يتعمق في الدوافع النفسية والإنسانية للشخصيات، ولا يقتصر فقط على كشف ملابسات الجرائم، وهو ما يمنح الأحداث أبعادًا درامية مختلفة ويضع المشاهد أمام العديد من المفاجآت والتساؤلات.

وأعربت إلهام وجدي عن سعادتها بخوض تجربة الـ«Micro Drama»، مؤكدة أن هذا النوع من الأعمال يتناسب مع طبيعة المشاهدة الحديثة وانتشار المحتوى السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأكدت أنها متحمسة لعرض مسلسل «غرفة التحقيق» قريبًا، وتنتظر ردود فعل الجمهور على شخصيتها والتجربة بشكل عام، معربة عن أملها في أن ينال العمل إعجاب المشاهدين، خاصة أنه يقدم قالبًا دراميًا سريعًا ومختلفًا يجمع بين الغموض والتشويق والتحليل