برلماني: زيارة بن زايد لمصر تعبر عن مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين

أشاد النائب عادل السكري عضو مجلس الشيوخ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وتعبر عن مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال السكري إن القمة المصرية الإماراتية تؤكد حرص القيادتين على استمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا العربية والإقليمية، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويعزز جهود ترسيخ السلام ودعم التنمية المستدامة.

العلاقات نموذجًا للتعاون العربي الناجح

وأضاف أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي أصبحت نموذجًا للتعاون العربي الناجح، حيث تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية الموحدة تجاه العديد من القضايا، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة البلدين إقليميًا ودوليًا.

العلاقات المصرية الإماراتية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نتائج الزيارة ستدفع نحو توسيع آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، بما يحقق المزيد من المكاسب للشعبين الشقيقين، ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.