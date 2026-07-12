برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي باكتشاف المواهب تدشن مرحلة جديدة لصناعة الأبطال

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بضرورة إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والنابغين في كافة المجالات، مشيرة إلى أنها تدشن مرحلة جديدة لصناعة الأبطال.

وأكدت النائبة في تصريحات لها اليوم أن هذه التوجيهات تمثل نقطة تحول جوهرية وبداية حقيقية لمشروع قومي شامل يستهدف استثمار "الكنز البشري" والطاقة الإبداعية المتاحة لدى المنظومة الشبابية المصرية، بما يضمن بناء أجيال جديدة قادرة على المنافسة الشرسة واعتلاء منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية.

"الكشافة المجردة"

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس السيسي الأخير، خلال لقائه أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم، وتأكيده على مفهوم "الكشافة المجردة" واختيار المواهب الناشئة وفق معايير الكفاءة المطلقة والموهبة الحقيقية دون أي اعتبارات أخرى، يحمل رسالة سياسية ومجتمعية واضحة وصريحة مفادها: أن الدولة المصرية جادة ومصممة على التحول الجذري من نظام العمل الفردي والموسمي أو القائم على الصدفة، إلى منظومة مؤسسية مستدامة لصناعة الأبطال.

وتابعت النائبة سجى عمرو هندي، مؤكدة أن الدولة المصرية تمتلك ميزة تنافسية هائلة وقاعدة شبابية ضخمة؛ إذ يمثل الشباب والنشء ما يتجاوز الـ 60% من إجمالي التعداد السكاني، وهي كتلة حيوية وثروة قومية غير نفاذة إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل.

رعاية الموهوبين

وشددت النائبة على أن الرؤية القيادية لرعاية الموهوبين لا تقتصر جغرافيتها أو مستهدفاتها على الجانب الرياضي أو المستطيل الأخضر فحسب، بل هي رؤية عابرة للقطاعات تمتد لتشمل المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية لدعم الهوية الثقافية المصرية وكذلك رعاية المبتكرين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته البدنية والعقلية، هو الطريق الأقصر والأكثر استدامة نحو تحقيق مستهدفات "الجمهورية الجديدة".