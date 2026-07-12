برلماني: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب الوطني يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمة

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققوه في بطولة كأس العالم 2026، يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الرياضة المصرية وتقدير أصحاب الإنجازات الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وقال الغنيمي، إن استقبال الرئيس للاعبين والجهازين الفني والإداري وتكريمهم يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع أبناءها المتميزين في مكانة تليق بما قدموه من إنجازات، ويؤكد أن النجاح والإخلاص يحظيان بالتقدير والدعم.

وأضاف أن هذا التكريم سيكون دافعًا قويًا للأجيال الجديدة من الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق إنجازات جديدة، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب الوطني يعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها اللاعبون، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة في أكبر البطولات العالمية.

دعم القيادة السياسية للرياضة يسهم في بناء أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة

وأكد النائب عماد الغنيمي ، أن دعم القيادة السياسية للرياضة يسهم في بناء أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة، متمنيًا استمرار النجاحات الرياضية في مختلف الألعاب، بما يعزز مكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية.