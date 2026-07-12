هاني حتحوت: الخسارة أمام الأرجنتين أضافت لمكاسب منتخب مصر في مونديال 2026

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بالسيناريو الذي انتهت به المباراة لم تكن سلبية بالكامل، مشيرًا إلى أنها حملت العديد من الفوائد والمكاسب التي تُضاف إلى حصيلة الفراعنة خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وكتب حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الخسارة أمام الأرجنتين بالسيناريو ده كان ليه فوائد ومكاسب، وبيضيف لمكاسب منتخب مصر في كأس العالم 2026."

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم، مؤكدًا أن الرحلة بأكملها كانت مليئة بالمكاسب، رغم النهاية التي حملت الكثير من الدراما.

وكتب حتحوت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاحتفالات بما قدمه المنتخب لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال البطولة يستحق الاحتفاء، وأن جميع أفراد المنظومة يستحقون أعلى درجات التكريم.

وأضاف أن المنتخب حظي بتقدير كبير على المستويين الشعبي والرسمي، مشيرًا إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين والجهاز الفني، ومستشهدًا بما قاله قائد المنتخب محمد صلاح: "ما فيش تكريم ممكن نتكرمه من البلد أكثر من إن إحنا نقف قدام فخامة الرئيس النهاردة".