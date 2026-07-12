مهند لاشين: مباراة بلجيكا كانت الأصعب في المونديال.. وصلاح دعمني بعد خطأ البرازيل

كشف مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة بلجيكا كانت الأصعب بالنسبة له خلال مشواره في كأس العالم، مؤكدًا أنه خاضها تحت ضغط كبير بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة البرازيل، رغم تقديمه أداءً مميزًا خلالها.

منتخب مصر

وقال لاشين، خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق: "ماتش بلجيكا هو الأصعب ليا في المونديال بسبب خطأ مباراة البرازيل، رغم إني لعبت مباراة كبيرة قدام المنتخب البرازيلي".

وأضاف: "كان عندي تحدي كبير في كأس العالم بعد مباراة البرازيل، وبعد الخطأ محمد صلاح قال لي: انسى.. مفيش حاجة حصلت"، مشيرًا إلى أن دعم قائد المنتخب كان له أثر كبير في استعادة ثقته بنفسه.