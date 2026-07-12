قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل استئناف البلوجر بطة على حكم حبسها 6 أشهر
فرويلر يهاجم الحكم بعد وداع سويسرا للمونديال: تقنية الفيديو أنهت المباراة
ضبط 4 سماعات غش إلكتروني داخل لجنة امتحان الرياضيات البحتة بطوخ
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إصابة 3 طالبات ثانوي بحالات إغماء أثناء امتحان الرياضيات البحتة بلجان قنا
ليلة ينتظرها العشاق وهواة الفلك.. قمر الغزال يضيء العالم العربي في مشهد استثنائي
اعتراض قطري يهدد صفقة بين فولكس فاجن ورافائيل الإسرائيلية
غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوي من طلاب الثانوية في مادتي الجبر والأحياء
الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه
مدرب سويسرا يبدّل موقفه من التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قرب الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكانجي يهاجم التحكيم بعد الخروج أمام الأرجنتين: الحكم كان ضدنا

أكانجي
أكانجي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه مانويل أكانجي، مدافع منتخب سويسرا، انتقادات حادة لطاقم التحكيم عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، معتبراً أن بعض القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة.

وشهدت المواجهة حالة تحكيمية مثيرة للجدل في الدقيقة 72، عندما أشهر الحكم سيلفا بينييرو البطاقة الصفراء الثانية في وجه بريل إمبولو، بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليكمل المنتخب السويسري المباراة بعشرة لاعبين.

 

جدل بسبب طرد إمبولو

وكان الحكم قد احتسب في البداية مخالفة ضد لياندرو باريديس وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الأرجنتيني، قبل أن يتبين وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب.

وبعد مراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو، ألغى الحكم قراره الأول، واعتبر أنه لا توجد مخالفة من باريديس، قبل أن يمنح بريل إمبولو بطاقة صفراء بداعي ادعاء السقوط، وهي البطاقة الثانية التي أدت إلى طرده، في قرار أثار غضب لاعبي المنتخب السويسري.

 

أكانجي: لم أشاهد مباراة بهذا القدر من عدم التكافؤ

وقال أكانجي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من المؤسف أن نودع البطولة بهذه الطريقة، عندما تعلم أنك كنت قادرًا على الفوز بالمباراة. يصبح الأمر صعبًا عندما يكون الحكم أيضًا ضدك".

وأضاف: "لست من الأشخاص الذين يكثرون من الشكوى، لكنني لم ألعب من قبل مباراة بهذا القدر من عدم التكافؤ، حيث كان يتم احتساب كل شيء لصالحهم".

وتابع: "ولم يحصلوا حتى على بطاقة صفراء بسبب ادعاء السقوط.. لا شيء على الإطلاق".

 

فريلير: تقنية الفيديو غيرت مجرى اللقاء

من جانبه، أعرب ريمو فريلير عن استيائه من قرارات التحكيم، معتبرًا أن طرد إمبولو غيّر مجريات المباراة بالكامل.

وقال: "دخلنا المباراة بحماس وروح قتالية، وكان ذلك واضحًا. قدمنا مباراة جيدة للغاية، وضغطنا بقوة، لكن بعد حالة الطرد انهارت المباراة تمامًا".

واختتم لاعب منتخب سويسرا تصريحاته قائلاً: "الخروج بهذه الطريقة يجعل الألم أكبر، ولا أستطيع أن أفهم كيف تدخلت تقنية الفيديو بهذه الصورة في مباراة مثل هذه".

الأرجنتين مانويل أكانجي أكانجي منتخب سويسرا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري عبد الرحيم يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ترشيحاتنا

مبابي

مبابي يحافظ على صدارة هدافي كأس العالم 2026.. وميسي يواصل المطاردة

محمود لاسين

مهند لاشين: مباراة بلجيكا كانت الأصعب في المونديال.. وصلاح دعمني بعد خطأ البرازيل

أكانجي

أكانجي يهاجم التحكيم بعد الخروج أمام الأرجنتين: الحكم كان ضدنا

بالصور

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد