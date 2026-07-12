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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين: صرف باقي مستحقات مزارعي قصب السكر الأسبوع المقبل

قصب السكر
قصب السكر
محمد صبيح
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ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إنتاج السكر وخطط تطوير صناعته، وبحث آليات تعزيز كفاءة الإنتاج والتداول بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، ومؤشرات توافره، وجهود الجهات المعنية في دعم الصناعة الوطنية، كما تم التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، إلى جانب مختلف السلع الأساسية، في الحدود الآمنة ويكفي لمدد طويلة، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال صرف باقي مستحقاتهم خلال الأسبوع المقبل، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في الإنتاج باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة منظومة إنتاج السكر، وتطوير مراحل التصنيع والتداول، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفاقد، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم طرحه من كميات السكر عبر البورصة المصرية للسلع، في إطار تقييم آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق، بما يدعم استقرار الأسعار ويحقق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز منظومة الإمداد، بما يضمن استدامة توافر السكر وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجّه الوزير باستمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الإنتاج والمخزون الاستراتيجي، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير صناعة السكر وتعزيز تنافسيتها، بما يحقق صالح المزارعين والمنتجين والمستهلكين.

حضر الاجتماع السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع، والكيميائي صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، والأستاذ أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

التموين التموين والتجارة الأسواق الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

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