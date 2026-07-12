مجلس حكماء المسلمين يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تقدَّم مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز، أسهم خلالها في نهضة دولة قطر وتعزيز مكانتها إقليميًّا ودوليًّا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

إن مجلس حكماء المسلمين إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما تقدَّم أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة، والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته.

ويذكر الأزهر لفقيد دولة قطر ما قدَّمه من إسهاماتٍ بارزة في خدمة وطنه، ومن جهود مشهودة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومساندة المبادرات الإنسانية والتنموية، وإرساء دعائم نهضة دولة قطر الحديثة، فضلًا عن دعمه لجهود الحوار والتقارب بين الشعوب.

هذا، ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، والشعب القطري الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.