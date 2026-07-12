مديرية الطرق ببني سويف تعلن غلق مزلقان الشاملة جزئيًا لمدة 3 أسابيع

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة بني سويف، عن إغلاق جزئي للحركة المرورية بمحيط كوبري الشاملة لمدة 3 أسابيع، تبدأ اعتبارًا من اليوم “الأحد”، في إطار أعمال تنفيذ وتطوير المنطقة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات، وتيسيرًا لأعمال التنفيذ.

وأوضح المهندس ناصر فراج، مدير المديرية ، أنه نظرًا للأعمال الجارية بمنطقة كوبري الشاملة أمام جامعة بني سويف، وأمام مطلع ومنزل الكوبري بشارع بورسعيد، تقرر غلق المزلقان في الاتجاه الخارج من الشاملة والمتجه إلى العبور.

وأضاف"فراج" أن المسار البديل سيكون من خلال الاتجاه إلى منطقة الزهور ثم مزلقان الشلال، مع الإبقاء على الاتجاه القادم من شارع بورسعيد إلى الشاملة مفتوحًا أمام حركة المرور طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وأشار مدير المديرية إلى أن الغلق سيستمر لمدة 3 أسابيع تبدأ اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى أن تنفيذ الأعمال خلال هذه الفترة يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بسرعة إنجاز الأعمال خلال الإجازة الصيفية، نظرًا لانخفاض الكثافات المرورية بهذه المنطقة، بما يسهم في الحد من الازدحام والتكدسات، وسرعة الانتهاء من المشروع مع الحفاظ على سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية.