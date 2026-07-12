محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمدينة الحوامدية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط العمل بمدينة الحوامدية وتقييم مستوى الأداء،ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بعدد من الطرق والمحاور المرورية.

وأكد المحافظ، في مستهل الاجتماع أهمية الإسراع في إنجاز مشروعات التطوير وعلى رأسها أعمال تطوير ورصف طريق مدخل أم خنان بطول كيلومتر واستكمال تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع بالمدينة بما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى شهر مايو 2026 ونسب الإنجاز المحققة إلى جانب متابعة طلبات تقنين الأوضاع حيث وجّه المحافظ بمراعاة بالتيسير علي المواطنين مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.

ووجّه المحافظ بعدم السماح بوجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة مع التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تابع المحافظ جهود مدينة الحوامدية في استقبال وإنهاء طلبات تراخيص المباني والمحال العامة بنطاق المدينة، موجّهًا بسرعة استكمال الطلبات المتبقية وتيسير الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية.

وبحث الاجتماع مشكلات الهبوطات الأرضية خاصة بطريق جسر المنوات وطريق طراد النيل، وأول طريق الشيخ عثمان، وما تشهده من تكرار، حيث وجّه المحافظ بسرعة إصلاحها واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرارها.

كما تابع موقف تطهير الترع، ووجّه بسرعة التعامل مع ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بها، من خلال حلول عملية ومستدامة.

وتناول الاجتماع جهود المدينة في تحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة، حيث ناقش المحافظ احتياجات المدينة من العمالة والمعدات اللازمة لدعم مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل.

ووجّه المحافظ بضرورة حصر المناطق غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي تمهيدًا لإدراجها ضمن خطط ومشروعات التوسع المستقبلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأمير عباس، رئيس مدينة الحوامدية، ونواب رئيس المدينة.