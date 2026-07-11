حملة لضبط الأسواق.. تحرير 7 محاضر وإعدام أغذية فاسدة في الجيزة| صور

شن مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، حملة تفتيش مكبرة داخل نطاق الوحدة المحلية بقرية الشوبك الشرقي، على المحلات الخاصة بالمواد الغذائية، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وتحت إشراف فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف، وذلك بعد إصابة عدد من المواطنين بحالات تسمم نتيجة تناولهم أغذية يشتبه أنها فاسدة .

شارك في الحملة لجنة مشكلة من 12 عضواً ضمت سميرة العشري نائب رئيس مركز ومدينة الصف، الدكتور محمود نصر حمدان، مدير عام الإدارة الصحية بالصف، عمر الدريملي، رئيس وحدة الشوبك الشرقي، دكتور أحمد عابدين، وكيل الإدارة الصحية، دكتور أشرف مصطفى مبروك مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالجيزة، الدكتورة أمنية كرم حسن مفتش أغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة لمراقبين ومفتشين أغذية ومسئول تموين الصف .

أسفرت الحملة عن المرور على عدد من المطاعم والمحال بالشوبك الشرقي ومدينة الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

1. مطعم فول وفلافل البركة بقرية الشوبك الشرقي حيث تم تحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل المدير المسئول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وعدم وجود ترخيص للمنشأة، طبقاً للقرار 96 لسنة 1967 وتم إخطار جهاز مدينة الصف وإعدام 2 كجم خضرة لتغيرها في الخواص الطبيعية.

2. مطعم فول وفلافل أبو خضر بالشوبك الشرقي، تم تحرير محضرين لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وعدم وجود ترخيص، مع إخطار جهاز مدينة الصف.

3. بقالة أولاد رجب بالشوبك الشرقي

تم تحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتم سحب عينة لإرسالها للمعمل المركزي لفحصها للصلاحية.

4. محل عطارة بالشوبك الشرقي، تم تحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، وتم سحب عينة وإرسالها للمعمل للفحص.

5. محل رزق طه بالشوبك الشرقي

تم تحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

6. مطعم فول وحواوشي بمدينة الصف، حيث تم إعدام 4 كجم كبدة + 2 كجم حواوشي لتغيرها في الخواص، مع تحرير محضرين لعدم وجود ترخيص.

7. مطعم كشري بالصف

تم تحرير محضرين لعدم استيفاء الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، وإخطار جهاز مدينة الصف.

تم إرسال العينات المسحوبة إلى المعامل المركزية لتحليلها، وإخطار الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.

من جانبه أكد الدكتور محمود نصر حمدان مدير الإدارة الصحية، أن الفرق الصحية شاركت بقوة في الحملة من خلال فحص الشهادات الصحية للعاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ومراجعة اشتراطات التخزين والعرض، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية، موضحا أن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر".

وأكد المهندس عمر محمد حسين الدريملي رئيس الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محافظ الجيزة والسيد نائب المحافظ، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مضيفا أننا لن نتهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تعمل بدون ترخيص، والحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ في الشوبك الشرقي وجميع القرى التابعة لضبط أي مخالفات وحماية صحة المواطن".