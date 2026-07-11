مرسيدس-AMG تجهز منافسًا شرسًا لـBMW M4 بقوة تتجاوز 700 حصان

تستعد فئة سيارات الكوبيه الفاخرة المدمجة بالأسواق العالمية لاستقبال واحدة من أكثر المعارك الميكانيكية إثارة، حيث كشفت التقارير الهندسية والصور التجسسية الحديثة لعام 2026 الحالي عن قرار حاسم من قطاع “أفالترباخ” الرياضي بإعادة محركات الثماني أسطوانات "V8" رسميًا إلى طراز "مرسيدس AMG CLE 63" القادم.

وجاء هذا التطور المثير ليمثل خطوة إستراتيجية تهدف بوضوح إلى جذب ملاك الأيقونة البافارية "BMW M4" وإصلاح التراجع التسويقي الذي تسببت فيه المحركات رباعية الأسطوانات الهجينة سابقًا.

وتشير التوقعات البيانية لعام 2026 التشغيلي الحالي إلى أن السيارة الجديدة ستحصل على مستويات طاقة كاسحة تتجاوز بكثير الأرقام المبدئية التي تم تداولها داخل غرف التطوير.

وبات من شبه المؤكد أن القوة الإجمالية للمركبة ستتخطى حاجز الـ 700 حصان؛ نظرًا لأن مرسيدس طرحت مؤخرًا طرازها المدمج الأصغر "CLA 45+" بمنظومة كهربائية تنتج 671 حصانًا، وهو ما يجبر الإدارة ماديًا على منح الفئة الأعلى "CLE" القمة المطلقة في هرم القوة لمنع تداخل المراكز الاستثمارية بين الطرازات داخل صالات العرض.

معمارية المحرك المسطح وثلاث مستويات مرتقبة من القوة الميكانيكية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس AMG “مايكل شيبي” في تصريحات رسمية، أن منظومة المحرك الجديد ثماني الأسطوانات ستنطلق رسميًا بالأسواق قبل نهاية عام 2026 الحالي.

ويعتمد هذا المحرك هندسيًا على سعة 4.0 لترات مع شاحني توربيني توأم وعمود كرنك مسطح (Flat-Plane Crank)، وهي الهندسة الميكانيكية التي ظهرت لأول مرة في طرازات الفئة "S-Class" الحالية لتقدم قوة أساسية تبلغ 530 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 553 رطلاً/قدم.

ووضعت الشركة الألمانية خطة لوجستية لتقديم هذا المحرك الجديد عبر ثلاثة مستويات تصاعدية من القوة ("النسخة القياسية لمرسيدس"، و"نسخة AMG"، و"النسخة الخارقة").

وستكون سيارة "CLE 63" بنسختيها الكوبيه والمكشوفة هي المنصة الرئيسية لاستعراض طاقة فئة AMG الفاخرة.

ويتزامن ذلك مع تطوير نسخة محدودة النطاق وحصرية لجامعي السيارات النادرة تحت اسم "CLE Mythos"، والتي ستحصل على النسخة الأكثر شراسة وجنونًا من المحرك لتتجاوز الأرقام الافتراضية القديمة، مستفيدة من أنظمة الدعم الهجين بجهد 48 فولت لرفع مستويات عزم الدوران فوريًا دون زيادة الكلفة اللوجستية للوزن.

ملامح التصميم الهجومي والأنظمة الحركية الذكية لعام 2026 الحالي

أظهرت الصور التجسسية الملتقطة للنسخ الاختبارية أثناء خضوعها للاختبارات القاسية في النمسا وحلبة نوربورغرينغ لعام 2026 الحالي، أن مرسيدس حافظت على لغات التصميم العريقة مع لمسات هجومية رصينة دون مبالغة مادية.

وتتميز الواجهة الأمامية بشبكة تهوية عملاقة بتصميم "باناميريكانا" المميز لـ AMG، يحيط بها مصد هجومي يحتوي على فتحات سحب هواء جانبية على شكل حرف (C) مخصصة لتوجيه التبريد الديناميكي نحو المكابح الرياضية الضخمة.

وتمت توسعة الرفارف الجانبية وأقواس العجلات ماديًا لزيادة عرض المسار الخلفي والأمامي، مما يمنح السيارة ثباتًا استثنائيًا أثناء اندفاع القوة الكاسحة نحو الطريق.

وتتكامل المنظومة برمجياً وماديًا عبر تزويد السيارة بنظام الدفع الكلي المطوّر "AMG Performance 4MATIC+" المتغير بالكامل، والذي يتيح فوريًا تحويل 100% من عزم الدوران إلى العجلات الخلفية عند تفعيل "نمط الدريفت" (Drift Mode).

وفي الجزء الخلفي، تبرز الهوية الرياضية الحادة عبر أربعة مخرج عادمة مربعة الشكل تتوسط ناشر هواء سفلي معزز بجناح مدمج على غطاء الحقيبة الخلفية، مما يضمن لمرسيدس تحقيق التفوق التسويقي والمبيعاتي ضد الغريم التقليدي بي إم دبليو فور بدء الطرح التجاري للموديل الجديد.