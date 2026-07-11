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انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل

مدارس "أجرو المصرية الإيطالية"
مدارس "أجرو المصرية الإيطالية"
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في إطار مواصلة التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق الدراسة بـ 10 مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأكاديمية "ITSAgro" الإيطالية، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في القطاع الزراعي وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 

10 مدارس موزعة على 8 محافظات

وتضم المدارس الجديدة تخصص تكنولوجيا الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تنطلق الدراسة في 10 مدارس موزعة على 8 محافظات، وهي الجيزة بمنطقة العمرانية، والإسماعيلية بمنطقة القنطرة شرق، والدقهلية بمدينة ميت غمر، والوادي الجديد بالخارجة، وبورسعيد ببحر البقر، بالإضافة إلى محافظة أسيوط بالبداري وأبوتيج، فضلًا عن محافظة كفر الشيخ بسيدى سالم،  ومطروح بسيوة والحمام.

 

مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "تعتمد مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" للتكنولوجيا التطبيقية على نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل مواقع الإنتاج والمزارع والمنشآت الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات العملية والمهارات التطبيقية وفق أحدث المعايير الدولية".

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