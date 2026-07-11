شركة ميتا توقف أداة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بعد إطلاقها بأيام

أعلنت شركة "ميتا" اليوم /السبت/، أنها أوقفت أداة ذكاء اصطناعي أطلقتها قبل أيام تتيح للمستخدمين إنشاء صور ​باستخدام حسابات إنستجرام المفتوحة، وذلك بعد أن واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك انتقادات من إحدى النقابات في هوليوود.

وقالت "ميتا" في بيان، حسبما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، "كان هدفنا توفير أداة إبداعية مفيدة ومنح الناس القدرة على التحكم في إمكانية الرجوع إلى المحتوى المفتوح لديهم بهذه الطريقة".

وأكدت "ميتا"، المالكة لفيسبوك وانستجرام، أنها تلقت تعليقات بأن هذه الأداة لم تحقق الهدف المرجو، لذا لم تعد متاحة.

وقد أطلقت الشركة الثلاثاء الماضي، أداة "ميوز إيمدج"، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس، ويمكن لهذه الأداة، التي تُفعَّل تلقائيًّا لأي مستخدم لـ"إنستجرام" يمتلك حسابًا عامًّا، استخدام الصور كمدخلات كما تتيح للمستخدمين تعديل الصور التي تم إنشاؤها مباشرة من خلال الرسم.

وحثت نقابة "ساج أفترا" الأمريكية، التي تمثل الفنانين في مجالات السينما و التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، أعضاءها ، أمس الأول الخميس، على إلغاء تفعيل هذه الأداة، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي "اتخذوا إجراءات لحماية صورتكم".

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن إطلاق هذه الأداة كان أحدث خطوة في سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها شركات الذكاء الاصطناعي، والتي سمحت لهذه التكنولوجيا بحرية مطلقة في التلاعب بمجموعة واسعة من الصور.





