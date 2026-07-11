طالب مصري بين أوائل الثانوية العامة في الإمارات.. ومحمد بن راشد: نفخر بكم جميعًا



هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، معربًا عن فخره بما حققه الطلاب من نتائج متميزة.

وشهدت قائمة أوائل الثانوية العامة بالتعليم الحكومي وجود الطالب المصري آدم محمد عوض عوف إبراهيم ضمن المتفوقين، إلى جانب طلاب من جنسيات مختلفة، في مشهد يعكس تنوع المجتمع الإماراتي وتميزه.

وأكد محمد بن راشد في رسالته للأوائل: “نفخر بكم جميعًا”، مشيدًا بجهود الطلاب وأسرهم والمعلمين، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية والمهنية



