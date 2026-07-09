بحد أدنى ٢٤٠ درجة.. محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى من القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ بحد أدنى ٢٤٠ درجة، على أن يتم النزول بالمجموع بالمرحلة الثانية وفقًا للأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن القبول بالمرحلة الثانوية يكون بالمفاضلة بين المتقدمين على أساس المجموع الكلي للدرجات على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للقانون وحرصًا على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.