رسميًا.. إيقاف جاريل كوانساه مباراتين بعد طرده أمام المكسيك

تلقى منتخب إنجلترا ضربة قوية قبل مواجهة النرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف المدافع جاريل كوانساه لمدة مباراتين عقب طرده في لقاء المكسيك.

وكان كوانساه قد تعرض للطرد خلال مواجهة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16، بعد تدخل قوي استدعى مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع "الأسود الثلاثة".

وبموجب العقوبة، سيغيب كوانساه عن مباراة إنجلترا أمام النرويج في ربع النهائي، كما سيغيب عن الدور نصف النهائي حال تأهل المنتخب الإنجليزي، ولن يكون بإمكانه العودة للمشاركة إلا في المباراة النهائية إذا نجح فريقه في بلوغها.

وتعد العقوبة ضربة للجهاز الفني بقيادة توماس توخيل، الذي يعاني بالفعل من عدة غيابات في الخط الخلفي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب النرويج.