تقارير: تعثر مفاوضات الاتحاد السكندري مع الفلسطيني محمد صندوقة

كشفت تقارير صحفية عن تعثر مفاوضات نادي الاتحاد السكندري مع الفلسطيني محمد صندوقة، جناح فريق سما السرحان الأردني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقارير، كان الاتحاد السكندري يسعى للتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت التقارير أن محمد صندوقة بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف المقاولون العرب، بعد تقدم المفاوضات بين الناديين خلال الساعات الماضية.

ويواصل الاتحاد السكندري تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بحثًا عن تدعيمات جديدة لتلبية احتياجات الجهاز الفني قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.