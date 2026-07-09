شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب أبو ريدة زيادة مقاعد دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة بشأن طلب المهندس هاني أبو ريدة زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن الاتصالات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بدأت قبل الإعلان الرسمي عن المقترح.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، إن هاني أبو ريدة تحدث مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أكثر من مرة بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك بعد تألق المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026.

وأضاف أن موتسيبي وافق على المقترح من حيث المبدأ، لكنه أوضح أن الأمر يتطلب عرضه على المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي سيعقد اجتماعًا خلال أقل من 10 أيام، لاتخاذ القرار النهائي سواء بإقرار الزيادة أو الإبقاء على النظام الحالي.

وأوضح شوبير أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى عدم وجود أغلبية واضحة داخل المكتب التنفيذي حتى الآن لاتخاذ القرار، لكنه أشار إلى أن موتسيبي يمتلك تأثيرًا كبيرًا في مثل هذه الملفات، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد مشاورات مكثفة قبل اعتماد المقترح بشكل رسمي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، أن هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال البيان: "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، تقدم هاني أبو ريدة بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية".

وأضاف: "ووفقًا لذلك، يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".