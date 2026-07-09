بحب السينما .. محمد عطية : سعيد إني أول مهندس ديكور مصري ينضم لعضوية الأوسكار

حل محمد عطية مهندس الديكور المصري المنضم إلى أكاديمية الاوسكار، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال محمد عطية:" تلقيت مكالمة وخطاب رسمي يفيد بانضمامي إلى أكاديمية الاوسكار ".



وتابع محمد عطية :" سعيد بأنني اول مهندس ديكور مصري يحصل على عضوية اكاديمية الاوسكار "، مضيفا:" أول لما تلقيت الخبر مكنتش فاهم ولما شفت الخطاب الرسمي صدقت إني أصبحت متواجد في عضوية الأوسكار ".



وأكمل محمد عطية :" انا بعمل شغلي بحب وبقالي 25 سنة شغال مهندس ديكور وعملت 15 فيلم فقط وهذا عدد قليل ".

وتابع محمد عطية :" أكون حريص على اختيار الاعمال الفنية التي أعمل فيها كمهندس ديكور ومش بعرف أعمل أكتر من فيلم في نفس الوقت كي أكون قادرا على التركيز".

ولفت محمد عيطة :" أنا بحب السينما بشكل كبير وأحب أن اركز معها بشكل كبير وأبذل مجهود أكبر ".



