قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين: متوفر في جميع المحافظات والمخزون يكفي 6 أشهر
هل تأخير الصلاة لمتابعة المباريات حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
البنك المركزي يعلن توقعاته للنمو ..تفاصيل
الظهور الثامن.. محمود عاشور حكم فيديو احتياطياً لإسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم
التشكيك في صحيح الإمام البخاري.. مفتي الجمهورية: الهجوم عليه ليس استهدافًا للكتاب بل للسنة النبوية كلها
رسميًا.. إيقاف جاريل كوانساه مباراتين بعد طرده أمام المكسيك
بشرى سارة لسكان 6 أكتوبر.. جهاز المدينة يعلن الموافقة على إنشاء مستشفى عام جديد
رغم وداع المونديال.. مجسم كأس العالم يجوب شوارع مصر في مشهد يخط الأنظار
قبل دقائق من موقعة فرنسا والمغرب.. تعرف على الحكم الذي يعترف بتشجيع ميسي
هل مونديال 2026 الأفضل في التاريخ؟.. أرقام قياسية وإثارة لا تتوقف رغم الجدل
تحرك برلماني عاجل بشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين
مغارة علي بابا.. العراق يضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بحب السينما .. محمد عطية : سعيد إني أول مهندس ديكور مصري ينضم لعضوية الأوسكار

محمد عطية
محمد عطية
هاني حسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حل محمد عطية مهندس الديكور المصري المنضم إلى أكاديمية الاوسكار، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال محمد عطية:"  تلقيت مكالمة  وخطاب رسمي يفيد بانضمامي إلى أكاديمية الاوسكار ".


وتابع محمد عطية :" سعيد بأنني اول مهندس ديكور مصري يحصل على عضوية اكاديمية الاوسكار "، مضيفا:" أول لما تلقيت الخبر مكنتش فاهم ولما شفت الخطاب الرسمي صدقت إني أصبحت متواجد في عضوية الأوسكار ".


وأكمل محمد عطية :" انا بعمل شغلي بحب وبقالي 25 سنة شغال مهندس ديكور وعملت 15 فيلم فقط وهذا عدد قليل ".

وتابع محمد عطية :" أكون حريص على اختيار الاعمال الفنية التي أعمل فيها كمهندس ديكور  ومش بعرف أعمل أكتر من فيلم  في نفس الوقت كي أكون قادرا على التركيز".

ولفت محمد عيطة :" أنا بحب السينما بشكل كبير وأحب أن اركز معها بشكل كبير وأبذل مجهود أكبر ".


 

محمد عطية عطية اخبار التوك شو الاوسكار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

ترشيحاتنا

البنك المركزي

برلماني عن تثبيت الفائدة : قرار متوازن يدعم استقرار الاقتصاد

عصام خليل

المصريين الأحرار : محطة الضبعة النووية عنوان لقدرة الدولة المصرية

البنك المركزي

برلمانية: تثبيت أسعار الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية

بالصور

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد