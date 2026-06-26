3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

في تقدير ملفت للمواهب العربية في صناعة السينما، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) اختيار أسماء بارزة في العالم العربي للانضمام إلى عضويتها، من بينهم المونتير المصري أحمد حافظ، ومهندس الديكور المصري محمد عطية، ومؤلفة الموسيقى الأردنية سعاد بشناق.

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ويأتي هذا الاختيار احتفاءً بمسيرات إبداعية امتدت عبر السينما المحلية والدولية، وأسهمت في تقديم رؤى فنية مميزة في مجالات المونتاج، والديكور، والموسيقى التصويرية.

أحمد حافظ

عبر أكثر من 25 سنة حافلة بالأعمال المحلية والدولية المتنوعة في صناعة السينما، قدم المونتير المصري أحمد حافظ النسخة النهائية لأكثر من 40 فيلم ومسلسل، ونال أكثر من 25 جائزة محلية ودولية عن أعماله، وأصبح عضواً في جمعية مونتيري السينما الأمريكية (ACE)، وشارك في أعمال عالمية من بينها مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، الذي تعاون معه أيضاً في فيلم اشتباك الذي افتتح مسابقة نظرة ما بالدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائي (2016).



ومن بين الأفلام البارزة الأخرى التي عمل حافظ بها، فيلم الست الذي شهد عرضه الأوروبي الأول بمهرجان رواتردام في دورته الـ55، كيرا والجن الذي حصد عشرة جوائز من مهرجان جمعية الفيلم (2023)، الشيخ جاكسون الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2017. وسلسلة أفلام الفيل الأزرق ضمن قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم الضيف الذي شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس وفاز بجائزة الجمهور، وفيلم إن شالله ولد للمخرج أمجد الرشيد، والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

محمد عطية

حصل على عدد كبير من الجوائز، كما يرتبط اسمه دائماً بالأعمال البارزة سواء على المستوى الفني والجماهيري. هذه المسيرة الفنية الثرية والمتنوعة منحت عطية جوائزاً محلية ودولية عن العديد من الأعمال، من بينها أسوار القمر، إحكي يا شهرزاد، تراب الماس، العارف، بعد الموقعة الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في دورته الـ65، وفيلم الفيل الأزرق الذي انضم إلى قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وسلسلة ولاد رزق الذي حقق الجزء الثالث منها أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية. كما يُعرف عطية بقدرته على تحويل الفعاليات الوطنية إلى عروض فنية غامرة ومبهرة، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، وموكب المومياوات الملكية الشهير، وكذلك احتفال إعادة إحياء طريق الكباش في الأقصر

سعاد بشناق

وصفها الفنان العالمي هانز زيمر بأنها "فنانة رائعة"، وعن موسيقاها وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية بأنها "معبرة ومؤثرة". يضم رصيدها أكثر من 60 عملاً تتنوع بين أفلام روائية ووثائقية، طويلة وقصيرة، ومسلسلات تلفزيونية، شاركت في مهرجانات محلية ودولية، مثل فينيسيا، لوكارنو، هوت دوكس، إدنبرج، دبي، وكليرمون فيران. ونالت عنها بشناق العديد من الجوائز، أحدثها جائزة "موسيقى الشاشة الكندية CASMA" لأفضل موسيقى تصويرية أصلية لفيلم وثائقي عن فيلم Secret World of Sound لـ ديفيد أتينبورو.



ومن أبرز أعمالها في الأفلام الطويلة يونان الذي عُرض لأول مرة في الدورة 75 لمهرجان برلين السينمائي، و American Doctor المشارك في مهرجان Sundance، وجنائن معلقة الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (2022)، ومثّل العراق في جائزة أوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي. وهوبال، ورحلة 404 بطولة منى زكي. و الأفلام القصيرة: كنتاكي غزة الذي شارك في الدورة 48 من مهرجان كليرمون-فيران، وليل في لوكارنو.كما ألفت موسيقى لمسلسلات منها ممكن لأمين درة، والبطل لليث حجو، وچايبة العيد على نتفليكس.