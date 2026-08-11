قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي
الصحة : 7 حالات حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
جمال شعبان يحذر حزب الكرسي : السمنة والسكر والسرطان في انتظاركم
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تمدد فترة تسجيل اختبارات القدرات للجمعة المقبلة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

قررت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، مد فترة تسجيل اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، لإتاحة فرصة إضافية أمام الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال إجراءات التقديم.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مد فترة التسجيل يأتي في إطار حرص الجامعة على مصلحة الطلاب والطالبات، خاصة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات قدرات قبل القبول بها.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن القرار يستهدف منح فرصة لجميع الطلاب المستوفين لشروط التقديم حتى لا يفوتهم موعد التسجيل، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات أمام المتقدمين وإتاحة الفرص التعليمية لهم في إطار الضوابط والقواعد المنظمة للقبول بالجامعة.

وفي سياق متصل، صدق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل ونقل القيد أمام الطلاب والطالبات المنتظمين أو المنتسبين بكليات الجامعة الموجودة في القاهرة والأقاليم.

بدء استقبال طلبات التحويل ونقل القيد

وحددت جامعة الأزهر يوم الخميس 20 أغسطس 2026 لبدء استقبال طلبات التحويل ونقل القيد، على أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وشددت الجامعة على ضرورة الحصول على موافقة عميدي الكليتين في جميع حالات التحويل أو نقل القيد، كما أوضحت أن تاريخ إيصال سداد رسوم التحويل يعد دليلًا على إتمام إجراءات التحويل خلال المدة الزمنية المحددة من جانب الجامعة.

وتضمن قرار التحويل قواعد خاصة بالطلاب الباقين للإعادة في الفرقة الأولى أو الفرقة الإعدادية، حيث يجوز لهم التحويل إلى الكليات الموجودة داخل نطاق منطقتهم الجغرافية، سواء في القاهرة أو الوجه البحري أو الوجه القبلي، بشرط استيفاء الحد الأدنى المقرر للقبول بالكلية التي يرغب الطالب في الانتقال إليها.

كما أتاحت الجامعة إمكانية التحويل خارج النطاق الجغرافي للطالب في حالة عدم وجود كلية أو شعبة مناظرة داخل منطقته الجغرافية، وذلك بشرط توافر شروط القبول المطلوبة واستيفاء الحد الأدنى للدرجات الذي قبلته الكلية المراد التحويل إليها في العام الذي حصل فيه الطالب على شهادة الثانوية.

جامعة الأزهر اختبارات القدرات مد فترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد