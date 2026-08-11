جامعة الأزهر تمدد فترة تسجيل اختبارات القدرات للجمعة المقبلة

قررت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، مد فترة تسجيل اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، لإتاحة فرصة إضافية أمام الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال إجراءات التقديم.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مد فترة التسجيل يأتي في إطار حرص الجامعة على مصلحة الطلاب والطالبات، خاصة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات قدرات قبل القبول بها.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن القرار يستهدف منح فرصة لجميع الطلاب المستوفين لشروط التقديم حتى لا يفوتهم موعد التسجيل، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات أمام المتقدمين وإتاحة الفرص التعليمية لهم في إطار الضوابط والقواعد المنظمة للقبول بالجامعة.

وفي سياق متصل، صدق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل ونقل القيد أمام الطلاب والطالبات المنتظمين أو المنتسبين بكليات الجامعة الموجودة في القاهرة والأقاليم.

بدء استقبال طلبات التحويل ونقل القيد

وحددت جامعة الأزهر يوم الخميس 20 أغسطس 2026 لبدء استقبال طلبات التحويل ونقل القيد، على أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وشددت الجامعة على ضرورة الحصول على موافقة عميدي الكليتين في جميع حالات التحويل أو نقل القيد، كما أوضحت أن تاريخ إيصال سداد رسوم التحويل يعد دليلًا على إتمام إجراءات التحويل خلال المدة الزمنية المحددة من جانب الجامعة.

وتضمن قرار التحويل قواعد خاصة بالطلاب الباقين للإعادة في الفرقة الأولى أو الفرقة الإعدادية، حيث يجوز لهم التحويل إلى الكليات الموجودة داخل نطاق منطقتهم الجغرافية، سواء في القاهرة أو الوجه البحري أو الوجه القبلي، بشرط استيفاء الحد الأدنى المقرر للقبول بالكلية التي يرغب الطالب في الانتقال إليها.

كما أتاحت الجامعة إمكانية التحويل خارج النطاق الجغرافي للطالب في حالة عدم وجود كلية أو شعبة مناظرة داخل منطقته الجغرافية، وذلك بشرط توافر شروط القبول المطلوبة واستيفاء الحد الأدنى للدرجات الذي قبلته الكلية المراد التحويل إليها في العام الذي حصل فيه الطالب على شهادة الثانوية.