كشف صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط زواج طفلة 13 عاما بقنا وإنقاذ 5 أطفال سودانيين بعد وفاة والدتهم بأسيوط.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 10 ملايين لاجئ مصر من 30 جنسية أغلبهم من السودانيين.



وأوضح صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الأطفال الموجودين في مصر من أبناء المصريين والأشقاء والضيوف تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة.



وأكد أن هناك 5 أطفال فارين من النزاع المسلح وتوفت والدتهم أثناء استقلال القطار في ديروط بأسيوط، وتم توجيه جهات نجدة الطفل للتعامل معهم وإيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بأسيوط.



وأردف أنه لو هناك أقارب للأطفال الخمسة طلبوا استلامهم لا بد من عمل بحث حالة ويكون التسليم بناء على قرار النيابة العامة ولحين حدوث هذا سيتم تقديم الرعاية لهم.

