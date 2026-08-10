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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الطفولة والأمومة يحبط محاولة زواج طفلة 13 عاما في قنا.. وهذه عقوبة الجريمة

الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
معتز الخصوصي

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عاما  بإحدى قرى مركز دشنا  بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من شخص يبلغ من العمر 20 عاما، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة  تم التأكد من صحة الواقعة.

ولفتت إلى أن أهلية الطفلة تعتزم إتمام الزواج بموجب عقد عرفي لحين إتمامها السن القانونية.

ووجهت رئيسة المجلس بسرعة  اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، أن وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا، قد اتخذت الإجراءات اللازمة نحو إيقاف الزواج، حيث وقع الأب على إقرار بعدم إتمام الزيجة إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية، مع  المتابعة المستمرة لحالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها وللتأكد من عدم إتمام الزيجة في وقد لاحق.

ولفت إلى أنه تم استدعاء أسرة الطفلة، وبرفقتهم الطفلة موضوع البلاغ، إلى مقر وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا، وذلك لمتابعة حالتها والتأكد من عدم إتمام الزواج، فضلًا عن تقديم جلسات توعية وإرشاد أسري للأسرة، حرصًا على حماية الطفلة وصون حقوقها.

العقوبة القانونية

تنص المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

المجلس القومي للطفولة والأمومة زواج طفلة وحدة حماية الطفل مركز دشنا قنا

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