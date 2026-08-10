رئيس الوزراء : أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف التعاون الدولي؛ بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، ومساندة المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية؛ مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية؛ لضمان تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن التقدير الكبير للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء تناول الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التنموية الجارية، المموّلة عبر حزم التعاون الدولي والمنح التنموية من المؤسسات الدولية المختلفة، موضحاً آليات التنسيق المشترك مع الوزارات والجهات المستفيدة لإزالة أي عقبات تواجه التنفيذ.

وفي إطار استعراض الجهود المبذولة في هذا الملف، أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى أن هذه المنح والتمويلات التنموية تُوجَّه لدعم المشروعات في مختلف المجالات؛ بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الخطط الوطنية، وتعزيز كفاءة عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور بدر العاطي أن الوزارة تواصل العمل على تعميق الشراكات الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التعاون الدولي بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، وتحقيق رؤية مصر 2030.