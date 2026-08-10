بالأرقام .. الأهلي يفرض هيمنته على سوق الانتقالات في الميركاتو | تقرير

شهد سوق الانتقالات في الدوري المصري منافسة قوية بين الأندية الكبرى، بعدما فرض النادي الأهلي نفسه على قائمة أغلى 10 صفقات خلال الميركاتو الحالي، بوجود 4 لاعبين ضمن القائمة، من بينهم صاحبا المركزين الأول والثاني.

الأهلي يتصدر قائمة الأغلى في الدوري

وتصدر الجزائري منصف بقرار قائمة الأغلى، بعدما انتقل من دينامو زغرب الكرواتي إلى الأهلي مقابل 3 ملايين يورو، ليأتي زميله المغربي سفيان بن جديدة في المركز الثاني، عقب انتقاله من المغرب الفاسي إلى القلعة الحمراء مقابل 2.2 مليون يورو.

وجاء محمد علاء في المركز الثالث بعد انتقاله من الجونة إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 780 ألف يورو، بينما احتل عبدالله الزيني المركز الرابع بانتقاله من الدفاع الحسني الجديدي إلى المصري مقابل 660 ألف يورو.

وضمت القائمة أيضًا ثنائي إنبي أقطاي عبدالله وعلي محمود، المنتقلين إلى الأهلي مقابل 630 و540 ألف يورو على الترتيب، بينما جاء خالد عوض في المركز السابع بعد انتقاله من طلائع الجيش إلى بيراميدز مقابل 520 ألف يورو.

واحتل مصطفى العش ومحمد شكري المركزين الثامن والتاسع بانتقالهما من الأهلي إلى المصري مقابل 510 آلاف يورو لكل لاعب، فيما أكمل محمد أوكا القائمة بانتقاله من حرس الحدود إلى زد مقابل 400 ألف يورو.

أغلى 10 صفقات في الدوري

وتكشف الأرقام عن تفوق الأهلي في الإنفاق، بعدما استحوذ على 4 مراكز ضمن قائمة أغلى 10 صفقات، مقابل 3 للمصري، وصفقة لكل من سيراميكا كليوباترا وبيراميدز وزد.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة يقيم معسكراً حالياً في دولة إسبانيا استعداداً للموسم الكروي الجديد حيث يشارك المارد الأحمر في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل بخلاف المسابقات المحلية مثل كأس مصر وكأس عاصمة مصر.