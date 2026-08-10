منصف بقرار: أتمنى موسمًا مليئًا بالإنجازات ومتحمس لبداية المشوار مع الأهلي

أعرب منصف بقرار لاعب النادي الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام لمعسكر الفريق المقام حالياً في إسبانيا، مؤكداً حماسه لبدء مشواره مع المارد الأحمر.

وكشف الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أول تصريحات للاعب الجزائري، حيث قال:"سعيد بالانضمام لمعسكر إسبانيا.. ومتحمس لبداية المشوار مع الأهلي، أوجه التحية إلى جماهير الأهلي، وأتمنى أن يكون الموسم الجديد موسمًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات لنا جميعًا. أنا متحمس للغاية للانضمام إلى التدريبات".

يأتي انضمام اللاعب الجزائري في إطار خطة الأهلي لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد والاستحقاقات المحلية والقارية.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، والتي تشمل خوض عدد من المباريات الودية ورفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين.