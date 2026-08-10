متحمس للمشاركة.. منصف بقرار ينضم لمعسكر الأهلي في إسبانيا

انضم الجزائري منصف بقرار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

كان اللاعب قد حصل على فترة راحة عقب إتمام تعاقده مع الأهلي، قبل أن يلتحق ببعثة الفريق وينتظم في التدريبات الجماعية خلال المعسكر الإعدادي.

ووجه منصف بقرار رسالة إلى جماهير الأهلي عبر الصفحة الرسمية للنادي، قائلًا: «السلام عليكم جمهور الأهلي، أنا هنا في إسبانيا، وإن شاء الله يكون موسم خير علينا جميعًا، وأنا متحمس كثيرًا للمشاركة في التدريبات».

ويقام معسكر الأهلي في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 مباريات ودية خلال معسكره، أمام بادالونا الإسباني وسباديل الإسباني، إلى جانب مواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

ويعود الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة برشلونة، قبل انطلاق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة الشرقية إنبي يوم الأحد 23 أغسطس، فيما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.