سعد شلبي: الأهلي يواجه نفقات شرسة.. ورواتب العاملين 80 مليون جنيه شهريًا

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حجم الأعباء المالية التي يتحملها النادي، مشيرًا إلى أن الإدارة تواجه تحديًا مستمرًا يتمثل في ارتفاع حجم النفقات مقارنة بالإيرادات.

وقال سعد شلبي، في تصريحات عبر قناة «النهار»، إن هناك من يحاول تصوير النادي الأهلي باعتباره يمتلك إيرادات ضخمة ومتنوعة دون النظر إلى حجم الالتزامات المالية والنفقات التي يتحملها النادي.

وأضاف: «الأهلي شاطر لأنه يعرف كيف يواجه قطارًا شرسًا جدًا جدًا، وهو قطار النفقات، والبعض لا يركز في هذه الأمور».

وأكد أن ارتفاع النفقات كان سببًا في تدمير عدد من الأندية التي تمتلك تاريخًا كبيرًا في الرياضة المصرية، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل تحديًا للأهلي أيضًا، إذا لم يتمكن النادي من تحقيق إيرادات جديدة بشكل مستمر لمواجهة حجم الإنفاق.

سعد شلبي: 14 حمام سباحة و11 صالة مغطاة في الأهلي

وتحدث المدير التنفيذي للأهلي عن حجم المنشآت الرياضية بالنادي، قائلًا: «في النادي الأهلي يوجد 14 حمام سباحة، تستهلك على سبيل المثال 26 طن صودا، سعر الطن من 250 إلى 350 دولارًا».

وتابع: «فريق كرة اليد سيخوض معسكرًا في البوسنة، وسيسافر لخوض بطولة ودية في روسيا، وفريق كرة القدم في معسكر بإسبانيا، هل أحد يعرف كم تبلغ تكلفة تلك المعسكرات؟».

وأشار شلبي إلى أن النادي يمتلك 11 صالة مغطاة، بالإضافة إلى أنظمة تكييف مركزية، موضحًا أن تكلفة تغيير أحد أجهزة التكييف تصل إلى 29 مليون جنيه.

وأضاف: «قمنا بتغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بسبب بطولة أفريقيا السنة الماضية، لأن هذه واحدة من المسئوليات الوطنية للأهلي، إنه يستضيف البطولات الإفريقية، رغم أن بطولة كرة اليد غير مربحة».

6293 موظفًا ورواتب بـ80 مليون جنيه شهريًا

وكشف سعد شلبي عن عدد العاملين داخل النادي، قائلًا: «لدينا 6293 موظفًا، ما بين عامل ومدرب وإداري، يتقاضون رواتب تصل شهريًا إلى 80 مليون جنيه».

وشدد على أن الأهلي ليس لديه رفاهية المال مثلما يحاول البعض أن يصور، لكنه يمتلك علامة تجارية قوية، مؤكدًا أن جماهير كرة القدم كان لها الدور الأكبر في صناعة قوة هذه العلامة.

وأضاف: «لدينا نشاط رياضي اعتمد المجلس ميزانيته الموسم الماضي بـ670 مليون جنيه، رغم أن كل إيرادات هذا النشاط لا تتجاوز 103 ملايين جنيه، يعني أن هناك عجزًا».

الأهلي يلجأ إلى شركاته الاستثمارية لمواجهة النفقات

وأشار شلبي إلى أن حجم النفقات لا يقتصر على النشاط الرياضي، بل يشمل صيانة المنشآت وإدارة الفروع المختلفة، موضحًا أن النادي يمتلك 4 فروع على مساحة تصل إلى 248 فدانًا.

وقال: «لا بد أن يعي الرأي العام أن النادي الأهلي يصنع معجزة من خلال وضعه، النادي الأهلي قانونيًا لا يزال مؤسسة تستهدف الربح، وفلسفة هذه المؤسسات هي محاولة الحصول على أكبر جزء من التكاليف، لذلك قمنا بعمل شركات لتكون الأذرع الاستثمارية للنادي».

وأوضح أن الهدف من تأسيس هذه الشركات ليس تحقيق الربح في المقام الأول، وإنما توفير موارد مالية تساعد النادي على الوفاء بالتزاماته المالية.

سعد شلبي: لا نريد إرهاق أعضاء الأهلي

وتطرق المدير التنفيذي للأهلي إلى عدد أعضاء النادي، قائلًا: «هناك 227 ألف أسرة يدخلون النادي يوميًا، متوسط الأسرة 4 أفراد، يعني أن هناك مليون عضو يستخدمون خدمات النادي».

وأوضح أن قيمة الاشتراك السنوي لا تزال، بحسب وصفه، أقل من رسوم عدد من الأندية الأخرى، مشددًا على أن إدارة الأهلي لا ترغب في تحميل الأعضاء أعباء مالية إضافية.

وأكد أن الإدارة تعمل باستمرار لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات النادي، قائلًا: «لا يوجد وقت للراحة لكي نوفي المتطلبات».

وأوضح أن الإدارة تسعى إلى تجنب الدخول في دوامة الديون وغرامات التأخير والفوائد، مؤكدًا أن الأهلي يحرص أيضًا على سداد مستحقاته المالية للدولة في مواعيدها، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.