وصول الجزائري منصف بقرار إلى معسكر الأهلي في إسبانيا.. شاهد

وصل منصف بقرار لاعب النادي الأهلي الجديد إلى معسكر الفريق المقام حالياً في إسبانيا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2026.

ونشر الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صوراً للقطات من وصول اللاعب الجزائري عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، وعلق عليها قائلاً: "من وصول لاعب النادي الأهلي منصف بقرار إلى معسكر الفريق".

ويأتي انضمام منصف بقرار في إطار تدعيم الأهلي لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من إمكانيات اللاعب خلال المرحلة المقبلة محلياً وقارياً.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، والتي تشمل خوض عدد من المباريات الودية ورفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين.