ضبط 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (115179) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (1129) سائق تبين إيجابية (42) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .



كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (469) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (154) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط (5) محكوم عليهم بإجمالى (6) أحكام ، كما تم التحفظ على

4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

