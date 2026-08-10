أخبار الزمالك.. إميل عاجل وشكوي في الفيفا ورحيل نجم صاعد وعودة المتمرد

شهدت الساعات الماضية عديد الأحداث البارزة داخل نادي الزمالك على الصعيدين الإداري والرياضي.

جاء أبرز الأحداث الرياضية داخل نادي الزمالك رحيل نجم صاعد عن صفوف القلعة البيضاء فى ميركاتو الصيف.

فيما يتأهب التونسي حمزة المثلوثى لتدقيم شكوى جديدة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بداعى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

بينما يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته استعدادا للمشاركة فى الدورى الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

رحيل نجم صاعد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق بالتراضي رغم قيده في قائمة الفريق واستمرار عقده

وغاب أحمد محمود الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن معسكر الأبيض في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار تساؤولات قبل ان يتم الكشف عن فسخ التعاقد بالتراضي

وكان الزمالك قد أعار أحمد محمود للاتحاد السكندري في الموسم الماضي قبل أن تنتهى مدتها ويعود اللاعب من جديد لصفوف الأبيض.

التدريبات مستمرة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفترة إلى تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً، والوقوف على المستوى الفني للعناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الموسم.

ملف قانوني

تجهز إدارة نادي الزمالك ملفا قانونيا ضد البرازيلي خوان بيزيرا بعد غيابه عن معسكر الفريق استعدادا للدورى الممتاز.

ويتضمن الملف القانوني مواعيد إرسال جميع مستحقاته المالية من نادي الزمالك ومواعيد مخاطبته عبر الإميل الخاص به لإخطاره بضرورة التواجد في معسكر الفريق وتجاهل اللاعب لخطابات النادي.

عودة بيزيرا

كشف تقرير عبر قناة "أون سبورت" عن موعد عودة البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ويرفض بيزيرا، الانتظام في معسكر الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعد تلقيه عرضًا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأكد التقرير: "مصدر مقرب من خوان بيزيرا ومن أسرته، أكد أن اللاعب أبلغ أسرته والمقربين منه أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل".

وختم: "بيزيرا، أبلغ أصدقائه وأهله أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل، للانتظام في معسكر الزمالك".

شكوى جديدة

كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه حمزه المثلوثي لاعب الزمالك السابق لتقديم شكوي ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بعد تجاهل المسؤولين للوفاء بوعودهم ومنحه مستحقاته المالية.

ويطالب التونسي حمزة المثلوثى بـ 180 ألف دولار بقية مستحقاه المالية المتأخرة.

أزمة فى طريقها للحل

كشفت مصادر مطلعة داخل نادى الزمالك أن أزمة عبد الله السعيد مع إدارة القلعة البيضاء على وشك الإنتهاء.

ومن المقرر أن ينضم عبد الله السعيد لتدريبات نادي الزمالك عقب التوصل إلى حلول توافقية من أجل حصوله على مستحقاته المالية التى تصل إلى 8 مليون جنية.