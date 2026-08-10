محاولات لحل أزمة عبدالله السعيد في الزمالك

تشهد الساعات الحالية محاولات قوية من جانب بعض الوسطاء لحل أزمة عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، وذلك بهدف إنهاء الخلافات وعودة اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وكشف أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك تحركات من بعض الوسطاء من أجل تقريب وجهات النظر بين اللاعب ومسؤولي الزمالك، والوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وتأتي هذه المحاولات في ظل رغبة النادي في انتظام عبدالله السعيد في التدريبات، خاصة مع استعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.