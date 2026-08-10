نونيز يلمح إلى انتقال لاعب برشلونة لـ ليفربول .. تعرف عليه

ألمح داروين نونيز، مهاجم ليفربول السابق، إلى انتقال أحد لاعبي برشلونة إلى صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب نونيز عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» رسالة إلى اللاعب، تزامنت مع التقارير التي أشارت إلى توصل ليفربول لاتفاق مع برشلونة بشأن ضم المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو على سبيل الإعارة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت خلال الأيام الماضية بأن ليفربول حسم اتفاقه مع برشلونة بشأن استعارة أراوخو، في إطار مساعي النادي الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب نونيز في رسالته: «أتمنى لك كل التوفيق في ذلك النادي العظيم يا صديقي، أشعر بالسعادة الغامرة لأنك ستحظى بمحبة ودعم جماهير ليفربول».

وأضاف: «جماهير ليفربول مميزة وسيجعلونك تشعر بذلك، أنت الآن من مشجعي ليفربول كذلك، أتمنى لك كل التوفيق».

وكان نونيز قد رحل عن صفوف ليفربول قبل عام، وانتقل إلى الهلال السعودي، قبل أن ترد تقارير عن اقترابه من الانتقال إلى طرابزون سبور التركي، حيث من المنتظر أن يزامل النجم المصري محمد صلاح.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول للموسم الجديد، وسط تحركات قوية من إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في الخط الخلفي.