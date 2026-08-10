جامعة عين شمس تحذر من منشورات على فيسبوك تروج لـ منح دراسية

حذرت جامعة عين شمس من صفحة غير رسمية لا علاقة للجامعة بها تروج لمنح طلابية وأكدت أن هذه الصفحة غير رسمية ولا تتبع جامعة عين شمس بأي شكل من الأشكال، وأن ما يتم تداوله من خلالها بشأن هذه المنح لا يمت للجامعة بصلة.

وأهابت جامعة عين شمس بالطلاب وأولياء الأمور والجمهور عدم التعامل مع هذه الصفحة أو التسجيل من خلالها أو إرسال أية بيانات شخصية أو مستندات أو تحويل أية مبالغ مالية استنادا إلى ما تنشره.

وشددت الجامعة على أن جميع المنح والبرامج والفرص الرسمية التي تقدمها أو تعلن عنها الجامعة يتم نشرها حصريا من خلال القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة لجامعة عين شمس.

موقع الجامعة : https://www.asu.edu.eg/ar

صفحة الفيسبوك : https://www.facebook.com/OfficialPageASU/

ودعت الجامعة الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الصفحات أو الإعلانات مجهولة المصدر، مع التأكد من مصدر أي إعلان يحمل اسم أو شعار جامعة عين شمس قبل التعامل معه.

وأخلت جامعة عين شمس مسؤوليتها تماما عن أي تعاملات تتم من خلال هذه الصفحة أو أية صفحات غير رسمية تنتحل اسم الجامعة أو تستخدم شعارها دون تصريح.