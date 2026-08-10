الليمون بـ40 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الإثنين في الأسواق

شهدت أسواق الجملة والقطاعي لبيع الخضروات استقراراً ملحوظاً في الأسعار وانخفض سعر كيلو الطماطم فى الأسواق 16 جنيه حتى 25 جنيهًا، وسجلت البطاطس اليوم فى الأسواق نحو 20 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخيار الصوب:

وصل متوسط أسعار خيار الصوب اليوم فى الأسواق 21 للكيلو.

أسعار الملوخية:

وسجل متوسط أسعار الملوخية اليوم فى الأسواق، نحو 17 جنيه للكيلو.

أسعار اللفت:

وبلغ متوسط أسعار اللفت اليوم فى الأسواق 8 جنيهات للكيلو.

وبلغ متوسط سعر الليمون 40 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم الإثنين



أسعار البصل:

سجل متوسط أسعار البصل في الأسواق اليوم الإثنين ما بين 13 و20 جنيه للكيلو .

أسعار الكرنب:

وصل متوسط أسعار الكرنب اليوم فى الأسواق 35 جنيه للواحدة.