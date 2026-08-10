بخصوص مصر أبرزها.. كاف يصدر 7 قرارات هامة فى بطولات إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن الدول المستضيفة لعدد من بطولات المنتخبات خلال عامي 2026 و2027.

وجاءت قرارات الكاف السبع التى أعلن عنها اليوم الإثنين على النحو التالي:

كأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر موقعه الرسمي، استضافة مدينة تشواني في جنوب إفريقيا مباراة كأس السوبر الإفريقي بين ماميلودي صنداونز واتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا.

وكان صنداونز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما حصد اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أمم إفريقيا تحت 20 سنة

تستضيف غانا كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في فبراير ومارس 2027.

كان تحت 17 عاما

يحتضن المغرب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة في أبريل ومايو من العام ذاته.

أمم إفريقيا تحت 23 عاما

تستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2027، والتي ستكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

كان الصالات 2026

تقام كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2026 في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر.

وتستضيف السنغال كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية في نوفمبر المقبل.

أمم إفريقيا للسيدات تحت 17 عاما

يدرس «كاف» إمكانية إطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات تحت 17 سنة بداية من العام المقبل.

وذلك حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية، بهدف دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومنح اللاعبات الشابات فرصة تنافسية جديدة.

دورى الأمم الإفريقية

كما أشار الاتحاد إلى إحراز تقدم في مشروع دوري الأمم الإفريقية المقترح، مع استمرار مناقشة آلية البطولة، باعتبارها جزءًا من استراتيجية تطوير كرة القدم الدولية وزيادة جاذبيتها وقيمتها التجارية للاتحادات الأعضاء.