إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر

طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي ضرورة النظر في مواعيد الأجندة الخاصة بشهر سبتمبر، والبدء بالمباريات الودية أولا في المعسكر ثم المباريات الرسمية والخاصة بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٧.

أضاف إبراهيم حسن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام لأول مرة بمد فترة معسكر شهر سبتمبر وأكتوبر ليقام في الفترة من ٢١ سبتمبر حتى ٦ أكتوبر على أن يتخللها مباراتين في التصفيات ومباراة ودية، خاصة أن التوقفات في السابق كانت للمباريات الرسمية في تلك الفترة وكانت لمدة ٩ أيام فقط، بينما المعسكر المقبل سيكون لمدة ١٧ يوما.

تابع مدير المنتخب أنه يطالب الاتحاد الأفريقي بالبدء بالمباريات الودية في التوقف المقبل ثم لعب المباريات الرسمية لأن هذا أفضل للمنتخبات من الناحية البدنية والفنية وليس العكس.