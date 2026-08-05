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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدعم وزير الزراعة.. خطة وطنية لتوطين تقاوي البطاطس وخفض فاتورة الاستيراد

طة وطنية لتوطين تقاوي البطاطس وخفض فاتورة الاستيراد
طة وطنية لتوطين تقاوي البطاطس وخفض فاتورة الاستيراد
شيماء مجدي

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام محافظة الغربية، تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لمناقشة وضع آليات تنفيذية وشاملة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتوسع في إنتاج واستخدام تقاوي البطاطس المحلية المعتمدة؛ بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة لمسؤولي الوزارة والجهات ذات الصلة، بحضور الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون المديريات والتعاونيات والتدريب، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاونيات.

وشارك في الاجتماع مديرو مديريات الزراعة والتعاون الزراعي ورؤساء جمعيات منتجي البطاطس بمحافظات: القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الشرقية، والدقهلية، فضلاً عن ممثلي التحالف العربي لإنتاج التقاوي، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

خريطة عمل متكاملة لبناء منظومة إنتاج ومناطق تسويق مستدامة لتقاوي البطاطس المحلية

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن الاجتماع ناقش صياغة خريطة عمل متكاملة لبناء منظومة إنتاج ومناطق تسويق مستدامة لتقاوي البطاطس المحلية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج على كاهل الفلاح، وتحسين جودة التقاوي، وزيادة الإنتاجية للفدان.

وأضاف عزوز أن اللقاء ناقش أيضاً توفير حزم من خدمات الدعم الفني، والإرشاد الزراعي، والتسهيلات التمويلية الميسرة، بما يسهم في استكمال سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمناخية للقطاع الزراعي المصري.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أن الوزارة تضع دعم المزارع الصغير على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن توطين إنتاج التقاوي وتوفيرها بأسعار مناسبة يهدفان بالأساس إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للفدان وزيادة صافي دخل المزارعين، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشتهم ويحفزهم على التوسع في الزراعة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من المحصول.

وشدد عزوز على أن التوسع في إنتاج التقاوي المحلية يمثل ركيزة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي القومي وزيادة حجم الصادرات الوطنية، مؤكداً توجيهات وزير الزراعة باستمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في إنتاج وتصدير محصول البطاطس.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون المديريات والتعاونيات والتدريب، أن تقاوي البطاطس المحلية تُعد أحد الخيارات المهمة لدعم الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة، حيث تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، كما تمثل ركيزة أساسية لتوطين صناعة إنتاج التقاوي في مصر وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية.


وأوضح عضام أن نجاح استخدام التقاوي المحلية يعتمد بشكل أساسي على إنتاج درنات تقاوي عالية الجودة وخالية من الأمراض، مع الالتزام التام ببرامج الفحص والاعتماد وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، بما يضمن تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة مناسبة للمحصول، ويعزز من استدامة إنتاج البطاطس ورفع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.

 التحالف العربي لانتاج التقاوي

وحضر عن التحالف العربي لانتاج التقاوي: المهندس محمد سالم، نائب رئيس شركة التحالف ، المهندس محمد السباعي  المستشار الفني، والسيد صالح الشامي المستشار المالي.

وزارة الزراعة محافظة الغربية وزير الزراعة القطاع الزراعي الفاتورة الاستيرادية

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